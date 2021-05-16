16 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Icrypex 82-79 TOFAŞ (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal potada yarı finalde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

play-off çeyrek final ikinci maçında 'ı 82-79 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve yarın finalde 'in rakibi oldu.

, play-off çeyrek final ikinci maçında sahasında ile karşılaştı.

Mücadeleyi 82-79 kazanan siyah beyazlı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finalde 'in rakibi oldu.

3 galibiyet alanın finale yükseleceği yarı final eşleşmesi 19 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67 - Anadolu Efes: 83 | Anadolu Efes yarı finalde!

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