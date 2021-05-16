16 Mayıs 2021, Pazar
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3 galibiyet alanın finale yükseleceği yarı final eşleşmesi 19 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
Beşiktaş Icrypex 82-79 TOFAŞ (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Tofaş'ı 82-79 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve yarın finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında sahasında TOFAŞ ile karşılaştı.
Mücadeleyi 82-79 kazanan siyah beyazlı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
3 galibiyet alanın finale yükseleceği yarı final eşleşmesi 19 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
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