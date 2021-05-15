15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımda kalacak mı? Maç sonu açıkladı

Ghezzal takımda kalacak mı? Maç sonu açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto 'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta , maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, kendisine sorulan "Takımda kalacak mısın?" sorusunu da yanıtladı. ( haberi)

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında 'ye konuk olan , rakibini 2-1 mağlup ederek 2020/2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Sezon başında 'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Cezayirli futbolcu, kendisine sorulan "Takımda kalacak mısın?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi."

Ghezzal, Süper Lig'de 8 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.

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