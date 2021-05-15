15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımda kalacak mı? Maç sonu açıkladı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, kendisine sorulan "Takımda kalacak mısın?" sorusunu da yanıtladı. (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek 2020/2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Cezayirli futbolcu, kendisine sorulan "Takımda kalacak mısın?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi."
Ghezzal, Süper Lig'de 8 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.
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