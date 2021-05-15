15 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik!

Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri... Başkan , 'de 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ı tebrik etti.

Başkan , Spor Toto 'de 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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