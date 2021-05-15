15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G47rS5kJ4F— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2021
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