Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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