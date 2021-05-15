Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılar, rakibini farklı mağlup ederek sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlıyor. İzmir ekibi ise ligin son maçında rakibini devirerek sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Göztepe-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Göztepe - Beşiktaş maçı saat 20:30'da başladı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıktı.

Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynuyor.

Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı.

Atakaş Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi.

Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.

KAZANIP GALATASARAY'IN MAÇ SONUCUNU BEKLEMEK İSTİYOR

Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

ATIBA HUTCHINSON DÖNDÜ

Sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, Göztepe karşısında takımdaki yerini aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar forma giyemeyecek.

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, forma giymedikleri Fatih Karagümrük maçının ardından çeşitli gerekçelerle tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic de mücadelede takımını yalnız bıraktı.

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