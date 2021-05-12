En gerideki Galatasaray hayal bile edemeyeceği bir hafta yaşadı ve iki rakibi kaybederken kazandı… Terim böyle bir şansı Milli Takım'da yaşamıştı… Bir insanda ancak bu kadar şans olur. Ne diyelim, şansı bol olsun. Şimdi Beşiktaş'a düşen önümüzdeki hafta, bunca emek verdiği şampiyonluğu kazanmaktır… G.Saray averaj konusunda iyidir, önümüzdeki hafta Malatya maçında aradaki iki gollük farkı kapatabilirler. Yani Beşiktaş'a, Göztepe karşısında galibiyet yetmez. Benden söylemesi.