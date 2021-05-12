Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş-Karagümrük maçını yorumladı! "Panik atak gibi davranırsanız..."
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olarak ligdeki son hafta öncesi şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Spor yazarları, mücadelenin ardından Beşiktaş - Karagümrük maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
TURGAY DEMİR - AVERAJ ŞART!
Beşiktaş mağlup olunca arkasından Fenerbahçe yakalar diyorduk öyle olmadı Kartal, Aslan'a yakalandı… Beşiktaşlı oyuncular en basit hareketleri yapamazken üzerine ayağına top yakışan Adem Ljajic de sakatlanınca oyun yapmak zorlaştı… Karagümrük ilk şutunda golü bulurken, Ghezzal'ın beraberlik golü ile Beşiktaş tüm gücüyle yüklenmeye başladı…
Bu baskı sırasında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlılar bir duran topta, N'Sakala'nın uyuması sonucu savunma arkasına adam kaçırdılar ve tabela tekrar değişti… Elbette herkes birbirinden haber alıyor ve kulaklara fısıldanıyor; F.Bahçe mağlup, G.Saray galip, haydi biraz gayret… Diğer sahalarda da durum tam tersi… Böyle bir günde soğukkanlı olmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmak şart… Aksi halde panikatak gibi davranırsanız kolayı zorlaştırırsınız… Beşiktaşlı futbolcuların hali biraz böyleydi…
Santrfor eksikliğinde bir kahraman çıkarmanız gerekir, önceki haftalarda bu görevi başarıyla üstlenen Larin dün aynı şeyi yapamadı… Arkadan gelen Josef, Mensah ve diğerleri de büyük ve değerli bir adım atmayı başaramadılar… Beşiktaş maçı kazanmış olsa çok büyük ihtimalle şampiyonluk garanti gibi olacaktı… Şimdi işler sarpa sardı.
En gerideki Galatasaray hayal bile edemeyeceği bir hafta yaşadı ve iki rakibi kaybederken kazandı… Terim böyle bir şansı Milli Takım'da yaşamıştı… Bir insanda ancak bu kadar şans olur. Ne diyelim, şansı bol olsun. Şimdi Beşiktaş'a düşen önümüzdeki hafta, bunca emek verdiği şampiyonluğu kazanmaktır… G.Saray averaj konusunda iyidir, önümüzdeki hafta Malatya maçında aradaki iki gollük farkı kapatabilirler. Yani Beşiktaş'a, Göztepe karşısında galibiyet yetmez. Benden söylemesi.
SİNAN VARDAR- PANİK VE RIZA!
Beşiktaş dün baskılı başladı maça... İstekli hava dakikalar geçtikçe yerini gerginliğe bıraktı. 90 dakika boyunca saha içi ve yedek kulübesindeki endişe gözlerden ve tavırlardan belli oluyordu. Böyle maçlarda beyinlerin ayaklara hüküm vermesi zordur, hatta imkansızdır. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son dakikasına kadar pozisyon bulamazken kalesinde biri gol olmak üzere iki önemli pozisyon yaşadı. Karagümrük ise her zamanki oyunun dışına çıkarak kontra ataklarla gol aradı.
Ghezzal'e barikat kurup, taktiklerinde çok da başarılı oldular. Deplasman ekibi kazanmaya gelmişti ve istediğini 10 kişi ile aldı. Ljjajic'in ilk yarıda sakatlanması büyük bir şanssızlıktı belki ama Mensah; Kartal'a hava kattı. Necip her şeyini ortaya koyup arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Onun yenilgiye kızıp formasını yırtması isyandı.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte sihirbaz Ghezzal barikattan kurtulup sazı yine eline aldı ve harika bir gole imza attı. İşin tuhaf tarafı beraberlik fena bir skor değildi ama Beşiktaş 3 puan ararken acemice bir gol yedi ve şampiyonluğu ateşe attı. Hakem Ali Palabıyık gördüğünü çaldı, fena yönetmedi. Bu takım kısıtlı kadrosuyla çok iyi yerlere geldi ve şampiyonluğu hak etti. Şimdi inanın ne olacak bilemiyorum ama tek bildiğim dün Rıza Çalımbaylı Sivasspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesiydi şampiyonluk yandı, bitip, kül olmuştu.
O yüzden şampiyonluk gelecekse Atom Karınca Rıza'nın da büyük katkısı olacak. Sivasspor'un dünkü onurlu mücadelesi Çalımbay'a saygısızlık eden sosyal medya trollerinin kulağına küpe olsun. G.Saray, Malatya'ya kaç gol atar, Beşiktaş Göztepe'yi kaç farklı skorla yener? Sorular... Sorular... Umarım 1993'teki gibi şaibe dolu bitiş olmaz. Olursa futbolumuz yara alır.
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