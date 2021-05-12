12 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu belli oldu!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

'de 'ın, ile oynadığı maçta omzundan sakatlanan 'in sağlık durumu belli oldu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklama göre, Sırp futbolcunun omzunun çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

, maçında sakatlanan yıldız futbolcu 'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" denildi.

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