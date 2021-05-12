Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu belli oldu!

Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanan yıldız futbolcu Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" denildi.

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