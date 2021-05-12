12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Valentine Rosier gözyaşlarını tutamadı
Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Rosier'i hem teknik heyet hem de takım arkadaşları teselli etmekte zorlandılar.
Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Rosier'i hem teknik heyet hem de takım arkadaşları teselli etmekte zorlandılar. Bu arada tüm takım maç sonunda saha ortasına gelerek tribünleri alkışladı.
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