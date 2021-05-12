Beşiktaş'ta Valentine Rosier gözyaşlarını tutamadı

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Rosier'i hem teknik heyet hem de takım arkadaşları teselli etmekte zorlandılar.

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Rosier'i hem teknik heyet hem de takım arkadaşları teselli etmekte zorlandılar. Bu arada tüm takım maç sonunda saha ortasına gelerek tribünleri alkışladı.

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