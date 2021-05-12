12 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Valentine Rosier gözyaşlarını tutamadı

Rosier gözyaşlarını tutamadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Rosier'i hem teknik heyet hem de takım arkadaşları teselli etmekte zorlandılar.

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Rosier'i hem teknik heyet hem de takım arkadaşları teselli etmekte zorlandılar. Bu arada tüm takım maç sonunda saha ortasına gelerek tribünleri alkışladı.

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