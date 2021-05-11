Beşiktaş'ta 5 isim sınırda

Beşkitaş, Karagümrük maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak. Üçer sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Beşkitaş, Karagümrük maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak. Üçer sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

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