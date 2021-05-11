11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 5 isim sınırda

Beşiktaş'ta 5 isim sınırda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Beşkitaş, maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak. Üçer sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, ve N'Sakala bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Beşkitaş, maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak. Üçer sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, ve N'Sakala bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

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