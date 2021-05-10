10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi yaşanıyor! Yöneticiler sinirlendi...

Kriz var! 5 dakika oyna bari
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sergilediği performansla parmak ısırtan Vincent Aboubakar, sakatlığı sebebiyle sahada takımını yalnız bıraktı. Aboubakar'a sinirlenen yöneticilerden flaş bir tepki geldi. Yöneticiler, "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" ifadeleri ile sitem ettiler. Beşiktaş'ta son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Vincent Aboubakar'ın yeni sözleşme istediği için bilerek oynamadığı iddia edildi. Kamerunlu golcünün bu tavrına oldukça sinirlenen Beşiktaşlı yöneticilerin, "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" diyerek sitemde bulundukları öğrenildi.

Süper Lig'de son 2 maçından 4 puan alması halinde şampiyonluğa uzanacak olan 'ta Aboubakar krizi büyüyor. Üstü üste gelen kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta Kamerunlu oyuncu eleştirilerin hedefi haline geldi. Galatasaray maçında golcü eksikliğinden dolayı takımın hücumda varlık gösterememesi üzerine yönetimde Aboubakar'a büyük bir tepki oluştu.

MR SONUÇLARI İYİ AMA...

Bir maç daha oynaması durumunda mevcut sözleşmesi otomatikman yenilenecek olan Kamerunlu yıldızın daha iyi şartlarda bir sözleşme istediği için sakatlığını bahane ettiğinden şüpheleniliyordu. Galatasaray derbisi öncesi çekilen MR'ında iyileşme görülmesine rağmen "Riske girmek istemiyorum" diyen Aboubakar'ın bu sözleri bardağı taşırdı.

"BEŞ DAKİKA DA OLSA ÇIKIP OYNAR"

Yönetimde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenilemek istemeyenlerin bile olduğu öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Önümüzdeki yıl da bizimle olacak" dediği Kamerunlu oyuncu için, şimdilerde bazı yöneticiler "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" sözlerini kullanıyor.

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