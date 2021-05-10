Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Şampiyonluğu söke söke alın"

Fotomaç'ın haberine göre Yalçın'ın "Puan olarak da gol averajı olarak da hala avantajlı olan biziz. İpler hala bizim elimizde. Hesap yapmak rakiplerin işi, bizim şampiyon olmamız ise size bağlı. Şampiyonluğu istiyorsanız söke söke alın" dediği kaydedildi.