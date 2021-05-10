Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Şampiyonluğu söke söke alın"
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun bitimine 2 maç kala ipleri iyice sıktı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılarda 48 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte toplantıda konuşulanlar...
Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrası "Hemen salı günü oynayacağımız maça konsantre olacağız" diyen teknik direktör Sergen Yalçın yine kolları sıvadı.
Oyuncularını yenilginin psikolojisinden çıkarıp yarınki Karagümrük karşılaşmasına hazırlamak isteyen başarılı çalıştırıcının dünkü idman öncesi kısa bir motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre Yalçın'ın "Puan olarak da gol averajı olarak da hala avantajlı olan biziz. İpler hala bizim elimizde. Hesap yapmak rakiplerin işi, bizim şampiyon olmamız ise size bağlı. Şampiyonluğu istiyorsanız söke söke alın" dediği kaydedildi.
TECRÜBENİZİ GÖSTERİN
Sergen Yalçın'ın derbide yapılan hatalar hakkında da kısa kısa uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, "Basit hatalarla artık puan kaybı değil, bir gol yeme lüksümüz bile yok. Hepiniz çok yoruldunuz, sezonun ağırlığını hissettiniz ama artık sadece 180 dakika kaldı. Kötü bir sürpriz istemiyorum. Buradan şampiyonluk verilmez" sözleriyle konuşmasını noktaladığı bildirildi.
Siyah-beyazlı teknik adamın, antrenman sonrasında da kaptanlar Atiba ve Necip ile görüşüp "Arkadaşlarınızı sahada motive etmek sizin işiniz. Takımın tecrübenize böyle zamanlarda daha çok ihtiyacı var" diyerek görevlendirdiği gelen haberler arasında.
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