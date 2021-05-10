10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Şampiyonluğu söke söke alın"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun bitimine 2 maç kala ipleri iyice sıktı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılarda 48 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte toplantıda konuşulanlar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! Şampiyonluğu söke söke alın
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.05.2021

derbisinde alınan mağlubiyet sonrası "Hemen salı günü oynayacağımız maça konsantre olacağız" diyen teknik direktör yine kolları sıvadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! Şampiyonluğu söke söke alın

Oyuncularını yenilginin psikolojisinden çıkarıp yarınki karşılaşmasına hazırlamak isteyen başarılı çalıştırıcının dünkü idman öncesi kısa bir motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! Şampiyonluğu söke söke alın

Fotomaç'ın haberine göre Yalçın'ın "Puan olarak da gol averajı olarak da hala avantajlı olan biziz. İpler hala bizim elimizde. Hesap yapmak rakiplerin işi, bizim şampiyon olmamız ise size bağlı. Şampiyonluğu istiyorsanız söke söke alın" dediği kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! Şampiyonluğu söke söke alın

TECRÜBENİZİ GÖSTERİN

'ın derbide yapılan hatalar hakkında da kısa kısa uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, "Basit hatalarla artık puan kaybı değil, bir gol yeme lüksümüz bile yok. Hepiniz çok yoruldunuz, sezonun ağırlığını hissettiniz ama artık sadece 180 dakika kaldı. Kötü bir sürpriz istemiyorum. Buradan şampiyonluk verilmez" sözleriyle konuşmasını noktaladığı bildirildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! Şampiyonluğu söke söke alın

Siyah-beyazlı teknik adamın, antrenman sonrasında da kaptanlar ve ile görüşüp "Arkadaşlarınızı sahada motive etmek sizin işiniz. Takımın tecrübenize böyle zamanlarda daha çok ihtiyacı var" diyerek görevlendirdiği gelen haberler arasında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
TFF'den seyirci açıklaması! Antalyaspor-Beşiktaş maçı... TFF'den seyirci açıklaması! Antalyaspor-Beşiktaş maçı...
Toroğlu'dan dikkat çeken sözler! Bu sene ligin en başarılı hocası... Toroğlu'dan dikkat çeken sözler! "Bu sene ligin en başarılı hocası..."
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu! Karagümrük ve Göztepe maçlarından... Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu! "Karagümrük ve Göztepe maçlarından..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör