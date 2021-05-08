08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Galatasaray maçında penaltı kazandı! İşte o anlar
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, Ryan Donk'un Atiba Hutchinson'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle devam ederken, Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Beşiktaş penaltı kazandı.
Maçın 39. dakikasında Ryan Donk'un Atiba Hutchinson'a müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rachid Ghezzal, 42. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
İşte o anlar:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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