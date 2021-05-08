08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Galatasaray maçında penaltı kazandı! İşte o anlar

İşte Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 40. haftasında 'a konuk olan Beşiktaş, 'un 'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

'in 40. haftasındaki dev derbide ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle devam ederken, Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Beşiktaş penaltı kazandı.

Maçın 39. dakikasında 'un 'a müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem , VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen , 42. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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