24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Kayserispor maçı öncesi açıklamalar!

Yalçın maç öncesi konuştu! Kimseden korkmuyoruz
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında , evinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'in 37. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Eksiklerin konuşulmasını çok doğru bulmuyorum. Eksikler tabii ki olacak. Tabii biraz fazla oldu, ana kadromuz bozuldu. Ortaya koyduğumuz şablon da değişti. Yerler değiştiği için, haliyle performanslar da değişiyor.

arasından sonra ciddi sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğimiz sıkıntılar. Ben özellikle bu bu ayı işaret etmiştim ama maalesef öyle olmadı. Futbolda bunlar var. Sakatlıklar var diye ahlanıp, vahlanacak değiliz.

Beşiktaş olarak ilk kez şampiyon olmayacağız veya ilk defa kaybetmeyeceğiz. Kalan haftalarda hedefimiz en iyi sonuçları almak, şampiyon olmak ve 'nı kazanmak.

11 oyuncu sahaya çıkıyorsak, o zaman eksik yok demektir.

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