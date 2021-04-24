24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk etapta iç transfere yönelen siyah-beyazlılar, kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah- beyazlılar bir yandan bir yandan da Ghezzal için kıyasıya pazarlıklar yapıyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim iki oyuncu içinde kulüpleri Sporting ve 'a hemen her hafta yeni teklifler sunuyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Ancak Sporting, için 5 milyon euro'nun altına düşmezken, ise Ghezzal için 7.5 milyon euro'da diretiyor. İki oyuncu içinde tüm sorumluluk 'nda.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak

İkiliyi Beşiktaş'a kazandıran yönetici Torunoğulları'nın Ghezzal ve için Başkan Çebi'ye, "İkisi de benim Beşiktaş'a şampiyonluk hediyem olacak" sözünü verdiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Başkan Çebi, için 2-2.5 milyon euro, Ghezzal içine maksimum 5 milyon euro'luk bonservis bedeli düşünüyor.

Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Beşiktaş'ın iki oyuncudaki şansı ise ezeli rakiplerinde olduğu gibi önlerinde UEFA ile yapılmış bir "sattığın kadar al" anlaşmasının olmaması.

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