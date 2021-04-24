Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Sezon sonunda imzalar atılacak
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk etapta iç transfere yönelen siyah-beyazlılar, kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah- beyazlılar bir yandan Rosier bir yandan da Ghezzal için kıyasıya pazarlıklar yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim iki oyuncu içinde kulüpleri Sporting ve Leicester'a hemen her hafta yeni teklifler sunuyor.
Ancak Sporting, Rosier için 5 milyon euro'nun altına düşmezken, Leicester ise Ghezzal için 7.5 milyon euro'da diretiyor. İki oyuncu içinde tüm sorumluluk Erdal Torunoğulları'nda.
İkiliyi Beşiktaş'a kazandıran yönetici Torunoğulları'nın Ghezzal ve Rosier için Başkan Çebi'ye, "İkisi de benim Beşiktaş'a şampiyonluk hediyem olacak" sözünü verdiği ifade edildi.
Başkan Çebi, Rosier için 2-2.5 milyon euro, Ghezzal içine maksimum 5 milyon euro'luk bonservis bedeli düşünüyor.
Beşiktaş'ın iki oyuncudaki şansı ise ezeli rakiplerinde olduğu gibi önlerinde UEFA ile yapılmış bir "sattığın kadar al" anlaşmasının olmaması.
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