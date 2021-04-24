24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı! O bölgede kim oynayacak?

Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı! O bölgede kim oynayacak?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda maç öncesinde Tosun, ve Cyle Larin'in sakatlığı bulunuyor. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın'ı da zor bir seçim bekliyor. Peki bu bölgede kim oynayacak? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Lige dar bir kadroyla başlayan ve devre arasında da sadece Tosun takviyesiyle devam kararı alan , şimdi de sakatlıklar yüzünden santrfor sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Devre arasında transfer edilen 'un sezonu kapatan sakatlığına, Vincent 'ın da sakatlığı eklendi. Golcü futbolcunun takımda başlayan sakatlığı, maçıyla yeniden nüksetmişti. Bunlara ek olarak, yine maçında sakatlanan Larin'in dün çekilen MR'ı sonrası gerilme ve ödem tespit edildi. 'Resmi' santforu kalmayan Beşiktaş'ta, Kayseri maçında bu bölgede 'nin oynaması bekleniyor.

Süper Ligde 15 golü bulunan Larin 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

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