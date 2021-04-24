Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı! O bölgede kim oynayacak?
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda maç öncesinde Cenk Tosun, Aboubakar ve Cyle Larin'in sakatlığı bulunuyor. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın'ı da zor bir seçim bekliyor. Peki bu bölgede kim oynayacak? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Lige dar bir kadroyla başlayan ve devre arasında da sadece Cenk Tosun takviyesiyle devam kararı alan Beşiktaş, şimdi de sakatlıklar yüzünden santrfor sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Devre arasında transfer edilen Cenk Tosun'un sezonu kapatan sakatlığına, Vincent Aboubakar'ın da sakatlığı eklendi. Golcü futbolcunun milli takımda başlayan sakatlığı, Sivasspor maçıyla yeniden nüksetmişti. Bunlara ek olarak, yine Sivas maçında sakatlanan Larin'in dün çekilen MR'ı sonrası gerilme ve ödem tespit edildi. 'Resmi' santforu kalmayan Beşiktaş'ta, Kayseri maçında bu bölgede Gökhan Töre'nin oynaması bekleniyor.
Süper Ligde 15 golü bulunan Larin 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.
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