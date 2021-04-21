Ljajic, ne kadar iyi olmasa da saha içindeki oyun görüşü olan, rakip yarı alanda takımı oynatabilecek ve takımını oraya yerleştirebilecek beceriye sahip bir oyuncu. Sergen hocanın yaptığı orta saha tercihi, rakip takımın orta sahası çok güçlü olup, topa sahip olup, oyuna hükmeder; topu rakipten kazanmak için de hem koşup mücadele eden, hem de ikili mücadelelerde üçlü bir ota saha tercihi yapabilirsiniz. Ama Sivasspor'un orta sahası bu özelliklere sahip bir takım değil. Aynı zamanda takım olarak da oynadıkları oyun; direkt hücuma çıkan, yeri geldiğinde orta sahayı da çok hızlı geçen, genel oyununda zaten ligde orta sahayı çok çabuk pas edip, direkt hücum yapan, o hızlı hücum ve geçişlerle de goller bulan ve gol pozisyonları üreten bir takım.