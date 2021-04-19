19 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala zirvede yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Kanat oyuncuları Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre'den istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, bu bölge için Fransa'nın Nice ekibinde kiralık olarak forma giyen yıldız ismi ilk sıraya aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

Sezon sonu için transfer listesi hazırlıkalrına girişen ve önceliği orta saha olarak belirleyen Beşiktaş yönetiminde adayları da gündeme gelmeye başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında

N'Koudou'dan tam verim alınamaması, 'nin sezonun büyük bölümünü sakat ve kulübede geçirmesi, 'in de asıl mevkiinin kanat olmaması nedeniyle takviye için liste hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılarda bu isimlerden birinin Portekizli futbolcu olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında

Fotomaç'n haberine göre; bonservisi ekibi 'da olan fakat bu sezonu ekibi 'te geçiren 25 yaşındaki futbolcunun kiralama opsiyonuyla düşünüldüğü belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında

SEVILLA SORUN ÇIKARMAZ
Beşiktaş yönetiminin, yaşı ilerlememiş ve gelişime açık isimlerden 5 adaylık bir liste yaptıktan sonra teknik direktör ile görüşeceği kaydedildi. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ pozisyonunda oynayan 1.74 boyundaki Lopes, orta sahada da görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında

Beşiktaş'ın kiralama teklifi yapması halinde 'nın da onay verme ihtimali bulunuyor. Bonservis bedeli 8 milyon euro civarında olan Portekizli futbolcu, bu sezon 'te 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında

macerası verimli geçmeyen Lopes, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen ve nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakabilecek bir oyuncu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında

KOLAY KOLAY SAKATLANMIYOR
, sakatlık konusunda da sıkıntılı bir isim değil. Profesyonel futbol kariyerindeki en ciddi sakatlığını 2018-2019 sezonunda yaşadığı uyluk gerilmesi nedeniyle yaşayan 25 yaşındaki skorer oyuncu, bu sezon ise sadece kas yaralanması nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kaldı.

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