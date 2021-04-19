Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Listenin ilk sırasında
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala zirvede yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Kanat oyuncuları Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre'den istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, bu bölge için Fransa'nın Nice ekibinde kiralık olarak forma giyen yıldız ismi ilk sıraya aldı.
Sezon sonu için transfer listesi hazırlıkalrına girişen ve önceliği orta saha olarak belirleyen Beşiktaş yönetiminde kanat forvet adayları da gündeme gelmeye başladı.
N'Koudou'dan tam verim alınamaması, Gökhan Töre'nin sezonun büyük bölümünü sakat ve kulübede geçirmesi, Cyle Larin'in de asıl mevkiinin kanat olmaması nedeniyle takviye için liste hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılarda bu isimlerden birinin Portekizli futbolcu Rony Lopes olduğu öğrenildi.
SEVILLA SORUN ÇIKARMAZ
Beşiktaş yönetiminin, yaşı ilerlememiş ve gelişime açık isimlerden 5 adaylık bir liste yaptıktan sonra teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşeceği kaydedildi. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanat forvet pozisyonunda oynayan 1.74 boyundaki Lopes, orta sahada da görev yapabiliyor.
KOLAY KOLAY SAKATLANMIYOR
Rony Lopes, sakatlık konusunda da sıkıntılı bir isim değil. Profesyonel futbol kariyerindeki en ciddi sakatlığını 2018-2019 sezonunda yaşadığı uyluk gerilmesi nedeniyle yaşayan 25 yaşındaki skorer oyuncu, bu sezon ise sadece kas yaralanması nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kaldı.
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