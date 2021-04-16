Beşiktaş Ankaragücü CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ile Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 'in 35. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş ile Ankaragücü maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Larin

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral



LARIN BU KEZ EN UÇTA

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesinde hücum hattında sıkıntı yaşanıyor. Kamerun Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 4'üncü maçını kaçıran Vincent Aboubakar'a, Erzurumpor karşılaşmasında Cenk Tosun da eklenmişti. Milli futbolcunun da uzun süre sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Sergen Yalçın, santrfor bölgesinde Cyle Larin'in görevlendirdi. Bu sezon genellikle sol kanatta oynayan Larin, golcü isimlerin yokluğunda en uçta görev aldı. Larin, attığı 15 golle takımın en golcü iki isminden birisi durumunda.

JOSEF 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan Josef de Souza, 1 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve BB Erzurumspor deplasmanında görev yapamayan Brezilyalı orta saha, Ankaragücü maçıyla birlikte formasına kavuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Ankaragücü karşılaşmasına 6 isim sarı kart sınırında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rosier, Welinton, Atiba ve Larin ile yedek kulübesinde görev bekleyen Necip Uysal ve Dorukhan Toköz, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Cezalı duruma düşen futbolcular, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.

HİKMET KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise geçtiğimiz hafta iç sahada 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Beşiktaş karşılaşmasına çıktı. Tecrübeli teknik adam Endri Çekici'nin yerine Geraldo, Börven'in yerine ise Emre Güral'ı 11'de görevlendirdi.



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