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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar seferberliği

Beşiktaş'ta Aboubakar seferberliği
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Aboubakar'dan yoksun çıktığı Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılarda Kamerunlu oyuncu Alanyaspor maçını da kaçıracakken, Erzurumspor maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Milli takımdan sakat dönen ve bu nedenle Süper lig2in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında forma giyemeyen 'ın golcüsü Vincent Aboubakar 33. haftada oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor'a karşı da takımdaki yerini alamayacak.

Sağ uyluk ön adalesinde birinci derece gerilme ve ödem belirlenen yıldız futbolcunun tedavisine yoğun biçimde devam edildiği bildirildi.

Aboubakar'ın pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçta görev yapmasının da şüpheli olduğu öğrenildi.

Kulüp doktorlarının maça yetiştirmeye çalıştığı deneyimli futbolcunun durumu cuma ya da cumartesi günü netlik kazanacak. ()

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