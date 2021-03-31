01 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Milli takım arası Beşiktaş'a yaramadı! Kasımpaşa maçı öncesi 4 eksik...

Milli ara Beşiktaş'a yaramadı! Kasımpaşa öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışında favori konumunda bulunan Beşiktaş'a, milli takım arası yaramadı. Siyah beyazlılara ülkelerinin milli takımlarında oynayan yıldız oyuncularından, sakatlık ve corona virüsü sebebiyle iyi haberler gelmedi. İşte Kartal'da maçı öncesi son durum... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

lideri Beşiktaş'a milli maçlar iyi gelmedi. Son olarak ile evinde 1-1 berabere kalarak milli maçlar arasına giren siyah beyazlılarda dışında bir sakatlık veya sağlık sorunu yoktu. Ancak 2022 Dünya Kupası grup elemelerinden Beşiktaş'a iyi haberler gelmedi. Ghezzal ile Hasic sakatlanırken, ve ise koronavirüse yakalandı. maçının ikinci yarısına çıkamayan Cezayirli yıldız Ghezzal'ın durumu 'daki kontrollerden sonra netlik kazanacak.

HASIC SEZONU KAPATTI

Genç yetenek ise sezonu kapattı. ile Karadağ maçına çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu sakatlanıp oyundan sedye ile çıktı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada oyuncunun çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşadığı belirtildi. Bu da yaklaşık 6 ya sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor, yani oyuncu sezonu kapattı. Performanslarıyla Milli Takım'a çağırılan Cenk Tosun ile ise koronavirüse yakalandıkları için Beşiktaş'ta da forma giyemeyecek isimler.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a corona virüsü şoku! 8 pozitif vaka...

KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ EN AZ 3 EKSİK!

Siyah beyazlılar pazar günü oynayacakları maçına en az 3, Ghezzal da sıkıntı sürüyorsa, dört eksikle çıkacak. 64 puanı bulunan Beşiktaş, ve Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunuyor.

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