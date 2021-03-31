Son dakika spor haberi: Milli takım arası Beşiktaş'a yaramadı! Kasımpaşa maçı öncesi 4 eksik...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında favori konumunda bulunan Beşiktaş'a, milli takım arası yaramadı. Siyah beyazlılara ülkelerinin milli takımlarında oynayan yıldız oyuncularından, sakatlık ve corona virüsü sebebiyle iyi haberler gelmedi. İşte Kartal'da Kasımpaşa maçı öncesi son durum... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig lideri Beşiktaş'a milli maçlar iyi gelmedi. Son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak milli maçlar arasına giren siyah beyazlılarda Gökhan Töre dışında bir sakatlık veya sağlık sorunu yoktu. Ancak 2022 Dünya Kupası grup elemelerinden Beşiktaş'a iyi haberler gelmedi. Ghezzal ile Hasic sakatlanırken, Cenk Tosun ve Dorukhan ise koronavirüse yakalandı. Zambia maçının ikinci yarısına çıkamayan Cezayirli yıldız Ghezzal'ın durumu İstanbul'daki kontrollerden sonra netlik kazanacak.
HASIC SEZONU KAPATTI
Genç yetenek Ajdin Hasic ise sezonu kapattı. Bosna Hersek U21 Takımı ile Karadağ maçına çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu sakatlanıp oyundan sedye ile çıktı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada oyuncunun çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşadığı belirtildi. Bu da yaklaşık 6 ya sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor, yani oyuncu sezonu kapattı. Performanslarıyla Milli Takım'a çağırılan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz ise koronavirüse yakalandıkları için Beşiktaş'ta da forma giyemeyecek isimler.
KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ EN AZ 3 EKSİK!
Siyah beyazlılar pazar günü oynayacakları Kasımpaşa maçına en az 3, Ghezzal da sıkıntı sürüyorsa, dört eksikle çıkacak. 64 puanı bulunan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunuyor.
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