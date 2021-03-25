25 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan takviye isteği! Brezilyalı isim...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Brezilyalı isim için harekete geçildi. (BJK spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan takviye isteği! Brezilyalı isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

'de liderlik koltuğunda oturan , gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan takviye isteği! Brezilyalı isim...

Siyah-beyazlıların önceliği sağ kanat takviyesi...

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan takviye isteği! Brezilyalı isim...

Ghezzal'ın kalmama, 'nin sözleşmesinin uzatılmama ve 'in de kiralanma ihtimaline karşı hazırlık yapmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan takviye isteği! Brezilyalı isim...

Sürpriz bir iddia ise 'dan geldi. , 'nın kadrosuna katmak istediği 'un sağ kanat oyuncusu 'da rakibinin olduğunu yazdı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan takviye isteği! Brezilyalı isim...

3.5 milyon euro'ya aldığı sözleşmesine de 20 milyon euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yı kadro dışı bıraktı.

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