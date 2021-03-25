Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan takviye isteği! Brezilyalı isim...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Brezilyalı isim için harekete geçildi. (BJK spor haberleri)
Siyah-beyazlıların önceliği sağ kanat takviyesi...
Beşiktaş Ghezzal'ın kalmama, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin uzatılmama ve Hasic'in de kiralanma ihtimaline karşı hazırlık yapmaya devam ediyor.
PAOK 3.5 milyon euro'ya aldığı sözleşmesine de 20 milyon euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yı kadro dışı bıraktı.
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