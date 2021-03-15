15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! "Şımarmadan devam edersek..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 30 haftayı zirvede geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluk için reçeteyi verdi.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! Şımarmadan devam edersek...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

Şampıyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen 'ta her şey tıkırında... Oyuncuların öz güveni, alie ortamı, yönetim ve taraftar desteği tüm ibreler Beşiktaş'tan yana. Ama teknik direktör hala teyakkuzda.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! Şımarmadan devam edersek...

Takımın rehavete girmesinden korkan tecrübeli teknik adam, talebelerine her fırsatta daha önlerinde çok maç olduğunu hatırlatıyor. Bu konuşmalardan birini dün de yapan Yalçın, hem disiplinden taviz vermemeleri hem de yaklaşan ile ilgili uyarılarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! Şımarmadan devam edersek...

Yarın oynayacakları Türkiye Kupası maçına da değinen usta hoca şunları söyledi;

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! Şımarmadan devam edersek...

"Büyük takımlar bütün kupalara taliptir. 'i ligde yenmemiz onları kupa maçında daha da ateşleyecektir. Bizim amacımız taraftara kupalar hediye etmek.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! Şımarmadan devam edersek...

Bunları yapabilmek için de bu disiplini ve kurduğunuz bağları korumanız gerekiyor. Önümüzde 12 lig maçı daha var. Bu da 36 puan demek.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! Şımarmadan devam edersek...

Elbette takılacağımız yerler olacaktır; ama takılınca şevkimiz kırılmadan, kazanınca şımarmadan yola devam edersek iki kupayı da kaldırırız.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! Şımarmadan devam edersek...

de ligin kırılma maçı olmayacak ama galibiyetten başka bir sonuç da kimsenin aklında geçmesin. En iyi olmak istiyorsak bunu ispatlamalıyız."

(Fotomaç)

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