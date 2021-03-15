Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk reçetesi! "Şımarmadan devam edersek..."
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 30 haftayı zirvede geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluk için reçeteyi verdi.
Şampıyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta her şey tıkırında... Oyuncuların öz güveni, alie ortamı, yönetim ve taraftar desteği tüm ibreler Beşiktaş'tan yana. Ama teknik direktör Sergen Yalçın hala teyakkuzda.
Takımın rehavete girmesinden korkan tecrübeli teknik adam, talebelerine her fırsatta daha önlerinde çok maç olduğunu hatırlatıyor. Bu konuşmalardan birini dün de yapan Yalçın, hem disiplinden taviz vermemeleri hem de yaklaşan Fenerbahçe derbisi ile ilgili uyarılarda bulundu.
Yarın oynayacakları Türkiye Kupası maçına da değinen usta hoca şunları söyledi;
"Büyük takımlar bütün kupalara taliptir. Başakşehir'i ligde yenmemiz onları kupa maçında daha da ateşleyecektir. Bizim amacımız taraftara kupalar hediye etmek.
Bunları yapabilmek için de bu disiplini ve kurduğunuz bağları korumanız gerekiyor. Önümüzde 12 lig maçı daha var. Bu da 36 puan demek.
Elbette takılacağımız yerler olacaktır; ama takılınca şevkimiz kırılmadan, kazanınca şımarmadan yola devam edersek iki kupayı da kaldırırız.
Fenerbahçe derbisi de ligin kırılma maçı olmayacak ama galibiyetten başka bir sonuç da kimsenin aklında geçmesin. En iyi olmak istiyorsak bunu ispatlamalıyız."
(Fotomaç)
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