Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile mücadele eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Yalçın, Rıdvan Yılmaz yerine bu mücadelede Fabrice N’Sakala'yı 11'de başlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroda tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz yerine bu mücadelede Fabrice N'Sakala ilk 11'e döndü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta, önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunurken, bu isimlerden 3'ü ilk 11'de sahaya çıkacak. Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza, sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecekler. 3 sarı kartı bulunan bir diğer isim Necip Uysal ise mücadeleye yedek olarak başlıyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanındaki 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Aboubakar.

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