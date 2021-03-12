12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Başakşehir karşısında Sergen Yalçın'dan tek değişiklik! Fabrice N’Sakala...

Sergen Yalçın'dan tek değişiklik!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

'in 30. haftasında deplasmanda ile mücadele eden Beşiktaş'ta, teknik direktör geçtiğimiz hafta karşısındaki ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Yalçın, Rıdvan Yılmaz yerine bu mücadelede Fabrice N’Sakala'yı 11'de başlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Teknik Direktör , kadroda tek değişiklik yaptı.

'in 30. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Geçtiğimiz hafta karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz yerine bu mücadelede Fabrice N'Sakala ilk 11'e döndü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta, önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunurken, bu isimlerden 3'ü ilk 11'de sahaya çıkacak. , ve , sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecekler. 3 sarı kartı bulunan bir diğer isim ise mücadeleye yedek olarak başlıyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başakşehir maçı öncesi şampiyonluk açıklaması!

Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanındaki 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, , Welinton, N'Sakala - Josef, Ghezzal, , , - Aboubakar.

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