10 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız oyuncunun durumu belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Durumu belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

'ta pazartesi günü yapılan antrenmanda , sağ alt baldırından sakatlanmıştı. Siyah beyazlı kulüpten yıldız oyuncunun son durumu hakkında açıklama yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 30. haftasında 'le karşılaşacak olan 'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden 'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin 'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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