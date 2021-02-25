Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Denizlispor maçının kadrosuna alındı

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Ghezzal kadroda yer alırken, ilk 11'de olup olmayacağına dair bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme verdi. Dikme, "Sergen Yalçın Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmayacak, riske etmeyi düşünmüyor ancak yedekler arasında olacak." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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