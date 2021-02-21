21 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı

Hırsının kurbanı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'ta fırtına gibi dönen hırsının kurbanı oldu. G.Birliği maçında iki gol atan Cenk'in dizine soyunma odasında küçük bir tedavi uygulandı ve 3 gün boyunca dinlenmesi tavsiye edilerek zorlamaması söylendi.

'ta fırtına gibi dönen hırsının kurbanı oldu. G.Birliği maçında iki gol atan Cenk'in dizine soyunma odasında küçük bir tedavi uygulandı ve 3 gün boyunca dinlenmesi tavsiye edilerek zorlamaması söylendi. Ancak uzun süre yedek kaldığı için bir an önce formasını almak isteyen Cenk, İstanbul'a döner dönmez ertesi gün soluğu Ümraniye'de aldı. Şut çalışması sırasında kendisini zorlayınca dizinde ödem meydana geldi. Cenk'in Denizli maçında forma giyememe ihtimali var.

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