18 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun durmuyor!

Tosun Paşa durmuyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

G.Birliği deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan , bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken, teknik direktör Yalçın da oyunculara 3 günlük izin vermişti.

G.Birliği deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan , bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken, teknik direktör Yalçın da oyunculara 3 günlük izin vermişti. Cuma günü başlayacak olan antrenmanlar öncesinde çalışmalarına ara vermiyor. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, çıktığı ilk lig maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini verdi. Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.

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