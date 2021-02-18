Beşiktaş'ta Cenk Tosun durmuyor!

G.Birliği deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken, teknik direktör Yalçın da oyunculara 3 günlük izin vermişti.

G.Birliği deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken, teknik direktör Yalçın da oyunculara 3 günlük izin vermişti. Cuma günü başlayacak olan antrenmanlar öncesinde Cenk Tosun çalışmalarına ara vermiyor. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, çıktığı ilk lig maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini verdi. Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.

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