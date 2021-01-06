06 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş zirveyi istiyor! İşte Rizespor maçı 11'i

Kartal zirveyi istiyor! İşte Rizespor maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2021

4’te 4 yaparak müthiş bir çıkış yakalayan , Karadeniz ekibi 'u yenerek hem serisini sürdürmek hem de puan farkını korumak istiyor. İşte siyah-beyazlıların Rizespor maçı 11'i.

Bu akşam Vodafone Park'ta 'u konuk edecek olan 'ta hedef üç puan. Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek, G.Saray'ın puan kaybettiği haftada kayıp yaşamayan 'ın öğrencileri, 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı. Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Ligdeki son 4 maçında 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar 5'te 5 yaparak hem seriyi sürdürmek, hem de puan farkını korumanın peşinde.
EVİNDE KAYBETMİYOR
Beşiktaş son 4 lig maçını kazanarak adım adım üst sıralara yükselmeyi başardı. Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah- beyazlılar, bu yenilginin ardından BB Erzurumspor'u 4-0, A.Gücü'nü 1-0, Sivasspor'u 3-0 ve Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Kara Kartal, sırasıyla Malatya, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum ve Sivasspor'u devirdi. Bu arada Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti. (Fotomaç)

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, , , , Rıdvan, , Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Baiano, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Mandzukic'e performans sözleşmesi! Beşiktaş'tan Mandzukic'e performans sözleşmesi!
Kartal'ı yeniler uçurdu! İşte o istatistik Kartal'ı yeniler uçurdu! İşte o istatistik
Kartal Drinkwater'ın peşinde! Kartal Drinkwater'ın peşinde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör