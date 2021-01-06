06 Ocak 2021, Çarşamba
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EVİNDE KAYBETMİYOR
Beşiktaş son 4 lig maçını kazanarak adım adım üst sıralara yükselmeyi başardı. Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah- beyazlılar, bu yenilginin ardından BB Erzurumspor'u 4-0, A.Gücü'nü 1-0, Sivasspor'u 3-0 ve Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Kara Kartal, sırasıyla Malatya, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum ve Sivasspor'u devirdi. Bu arada Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Baiano, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda
Beşiktaş zirveyi istiyor! İşte Rizespor maçı 11'i
4’te 4 yaparak müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u yenerek hem serisini sürdürmek hem de puan farkını korumak istiyor. İşte siyah-beyazlıların Rizespor maçı 11'i.
Bu akşam Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef üç puan. Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek, G.Saray'ın puan kaybettiği haftada kayıp yaşamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı. Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Ligdeki son 4 maçında 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar 5'te 5 yaparak hem seriyi sürdürmek, hem de puan farkını korumanın peşinde.
EVİNDE KAYBETMİYOR
Beşiktaş son 4 lig maçını kazanarak adım adım üst sıralara yükselmeyi başardı. Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah- beyazlılar, bu yenilginin ardından BB Erzurumspor'u 4-0, A.Gücü'nü 1-0, Sivasspor'u 3-0 ve Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Kara Kartal, sırasıyla Malatya, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum ve Sivasspor'u devirdi. Bu arada Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Donsah, Baiano, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda
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