29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Tek kişilik dev kadro Ghezzal!

Tek kişilik dev kadro Ghezzal!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'ın yıldız futbolcusu Ghezzal'ın performansı her geçen gün daha da artıyor. oyuncu, 'in ilk golünde yine asist yaparak bu sezon 6. gol pasını vermiş oldu.

'ın kiralık yıldızı Ghezzal'ın ne enerjisi bitiyor ne de asistleri. kanat oyuncusu, yine zaferde önemli rol oynadı. 28 yaşındaki futbolcu dün de 'in attığı golün asistini yaptı. Beşiktaş formasıyla 10. maçına çıkan Ghezzal, toplamda 6. kez gol pası vermiş oldu ve asis krallığındaki yerini sağlamlaştırdı. Ghezzal son 3 maçta da gol pası verdi. (Fotomaç)
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