29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal!

Kartal'ın jokeri Necip Uysal!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'ın adeta Jokeri olan , maçında bu defa da ön libero pozisyonunda görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 3 farklı pozisyonda oynadı.

, karşısında ön libero olarak görev aldı. Daha önce sezon başında sağ bek olarak başarılı maçlara imza atan Necip, sonrasında F.Bahçe ve maçlarında stoperde oynadı. Necip Uysal, bu sezon 3 farklı mevkide görev yaptı.(Fotomaç)
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