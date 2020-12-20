20 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş seri peşinde! İşte BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Kartal seri peşinde! İşte Erzurum maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligde üst üste 3 maç kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, Erzurum ekibini mağlup ederek yeni galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. İşte siyah-beyazlıların BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Ligdeki son maçında Alanyaspor'a yenilmesinin ardından 'nda son 16 turuna kalıp moral tazeleyen Beşiktaş, yeni bir galibiyet serisi başlatmak için bugün sahaya çıkacak. Siyah- beyazlı takım, Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan alan 'ın öğrencileri yeni bir zaferle zirve yarışından kopmamak amacında. Erzurum karşısında tüm planlar mutlak 3 puan üzerine kurulmuş durumda.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Öte yandan Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakatlıkları bulunan ile Adem Ljajic oynayamayacak. Bu arada Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi. Siyah- beyazlılar, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki maçı da 3-2'lik skorlarla kazanan Erzurumspor tur atlayan taraf olmuştu.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar

BB Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Murat, İbrahim, Obertan, Kaan, Emrah, Novikovas, Gomes

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