07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! "Teklif gelirse kabul eder"

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig'de ara transferin başlamasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren kulüplerden Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi. Siyah-beyazlı ekipte daha öncede gündeme gelen Alvaro Montero için gelişmeler yaşanırken, Kolombiya basınından başarılı eldiven için yeni detaylar yazılıp çizilmeye devam ediyor. İşte transfere dair son detaylar...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve yeniden zirve yarışına ortak olan 'ın, kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder

Siyah beyazlılar, genç eldivenler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın şampiyonluk yarışındaki stresi kaldıramayacağını düşünmüş ve rotasını eski gözdesi 'ya çevirmişti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder

basını konu ile ilgili yazdığı haberde milli eldivenin 'ye olup olmayacağına dair son bilgileri paylaştı... Peki , 'ta geliyor mu? İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder

Futbolete'nin aktardığı bilgilere göre , yaz sezonunda (yaklaşık 6 ay önce) 'ya resmi transfer teklifinde bulunmuş ancak daha sonra mali problemlerden ötürü bu teklifi geri çekmişti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder

Siyah beyazlılarda rota yeniden 'ya dönerken, henüz resmi teklifin Montero'nun kulübüne iletilmediği kaydedildi. Öte yandan 2021 yılında kulübü ile sözleşmesi sona erecek oyuncu için yeni kontrat girişimlerinin de başlayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder

TEKLİF GELİRSE KABUL EDİLECEK
Bununla beraber 'ya Avrupa'dan ilginin olduğu kaydedilirken, ciddi miktarda bonservis veren kulübe transferin gerçekleşmesinin olası olduğu yazıldı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder

'nun da ayrılığa sıcak baktığı ve ile beraber Avrupa'dan kendisine gelecek resmi tekliflerine kapısının açık olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! Teklif gelirse kabul eder

Şu anda 'nın Deportes Tolima takımında forma giyen , bu sezon toplamda 17 maça çıkarken kalesinde 8 gol gördü.

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