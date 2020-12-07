Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Montero için onay çıktı! "Teklif gelirse kabul eder"
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig'de ara transferin başlamasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren kulüplerden Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi. Siyah-beyazlı ekipte daha öncede gündeme gelen Alvaro Montero için gelişmeler yaşanırken, Kolombiya basınından başarılı eldiven için yeni detaylar yazılıp çizilmeye devam ediyor. İşte transfere dair son detaylar...
Siyah beyazlılar, genç eldivenler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın şampiyonluk yarışındaki stresi kaldıramayacağını düşünmüş ve rotasını eski gözdesi Montero'ya çevirmişti.
Siyah beyazlılarda rota yeniden Montero'ya dönerken, henüz resmi teklifin Montero'nun kulübüne iletilmediği kaydedildi. Öte yandan 2021 yılında kulübü ile sözleşmesi sona erecek oyuncu için yeni kontrat girişimlerinin de başlayacağı ifade edildi.
TEKLİF GELİRSE KABUL EDİLECEK
Bununla beraber Montero'ya Avrupa'dan ilginin olduğu kaydedilirken, ciddi miktarda bonservis veren kulübe transferin gerçekleşmesinin olası olduğu yazıldı.
Şu anda Kolombiya'nın Deportes Tolima takımında forma giyen Montero, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken kalesinde 8 gol gördü.
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