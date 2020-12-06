06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın gözü milli takımda

Rıdvan Yılmaz'ın gözü milli takımda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan, maçını kayıpsız aşmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan, maçını kayıpsız aşmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Genç futbolcu, "Bu maçı kazanmak, önceki iki galibiyetimizi anlamlı kılmak adına çok önemliydi. Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz. İnşallah yarınlar benim adıma daha da güzel olur. İyi oynamaya devam edersem milli takımı uzak görmüyorum" ifadelerini kullandı.
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