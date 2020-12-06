06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar mest ediyor

Aboubakar mest ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Beşiktaşlı taraftarların son haftalarda en çok bahsettiği isim Aboubakar oldu. Kamerunlu forvet, yükselen performansı ve attığı gollerle taraftarları mest ederken, Beşiktaşlılar övgü dolu yorumlar yaptılar.

Beşiktaşlı taraftarların son haftalarda en çok bahsettiği isim Aboubakar oldu. Kamerunlu forvet, yükselen performansı ve attığı gollerle taraftarları mest ederken, Beşiktaşlılar övgü dolu yorumlar yaptılar. 3 maçtır gol atan Aboubakar, ligde ulaştığı 5 golün 4'ünü bu süreçte kaydetti.
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