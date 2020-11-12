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Aboubakar şov yaptı! Kamerun kazandı

Aboubakar şov yaptı! Kamerun kazandı
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, Kamerun'un Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında 'i 4-1 mağlup ettiği maça damga vurdu. İşte detaylar...

'ın forveti Vincent Aboubakar Kupası Elemeleri'nde yıldızlaştı. Kamerun 'nın, ile mücadele ettiği maça ilk 11'de başlayan yıldız isim, ülkesinin 38 ve 48. dakikalarda golünü kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu 64. dakikada ise oyundan çıktı. Kamerun'un diğer golleri ise NJie ve Anguissa'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Kamerun 7 puana ulaştı ve grupta ldier oldu. Mozambik ise 4 puanda kaldı.

Aboubakar'ın güveni tam




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