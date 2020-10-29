29 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'ye sürpriz doğum günü!

Çebi'ye sürpriz doğum günü!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2020

'ta Başkan 'ye sürpriz düzenlendi. Siyah-beyazlılarda İkinci başkan öncülüğünde hazırlanan etkinlikte başkan Çebi pasta kesti.

'ta Başkan 'nin , Vodafone Park'ta bulunan yönetim kurulu toplantı odasında pasta kesilerek kutlandı.

İkinci Başkan , Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile kulüp personeli, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yeni yaşında mutluluklar diledi.


Turgay Demir: Destek verirseniz Sergen Yalçın Beşiktaş'ın Fatih Terim'i olur

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Rosier'den flaş sözler! Mbappe kadar olmasa da... Rosier'den flaş sözler! "Mbappe kadar olmasa da..."
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Yıldız isim... Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Yıldız isim...
Kartal'dan son teklif! Sözleşme detayları... Kartal'dan son teklif! Sözleşme detayları...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör