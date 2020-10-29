Turgay Demir: Destek verirseniz Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Fatih Terim'i olur

A Spor yorumcusu Turgay Demir, 'Bire Bir Futbol' programında teknik direktör Sergen Yalçın hakkında flaş bir yorumda bulundu. Demir,"Destek verirseniz Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Fatih Terim'i olur" dedi.

ABONE OL