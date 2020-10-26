26 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan flaş açıklama! "Kötü başlangıcın sebeplerini..."

Yalçın'dan flaş açıklama! Kötü başlangıcın sebeplerini...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

'in 6. haftasında Yukatel deplasmanına konuk olan 'ta , mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın, "Ligde kötü bir başlangıç yaptık. Bunun birçok sebebi var. Şimdi bunu konuşmayalım, önümüze bakalım" dedi.

'in 6. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'ta , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"LİGE KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Bu sezon üst üste elde edilen kötü skorlar ile ilgili yorum yapan Yalçın, "Ligde kötü bir başlangıç yaptık. Bunun birçok sebebi var. Şimdi bunu konuşmayalım, önümüze bakalım. Bu maça iyi hazırlandık. Ara bize iyi geldi. Yeni bir başlangıç yapmak ve lige adapte olmak istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız ve nefes alırız." dedi.

GHEZZAL VE ROSIER AÇIKLAMASI!

İlk defa 11'e alınan Ghezzal ve Rosier'le alakalı ise tecrübeli teknik adam, "Rachid Gezzal %60-%70 hazır. Valentin Rosier da iyi durumda geldi. Maça başlayalım, sonra neler yapmamız gerekecek bakacağız." yorumunda bulundu.

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