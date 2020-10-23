23 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi

Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Başkan 'nin de izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 24 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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