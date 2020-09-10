10 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı! Samatta...

Kartal'a Tanzanyalı golcü! Temasa geçildi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , gündemine Samatta'yı aldı.

Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Samatta'nın yerine forvet arayışlarına devam eden Aston Villa'nın son gözde Celtic'ten Odsonne Edouard.

Fransız oyuncuyu transfer etmesi durumunda Samatta'nın takımdan ayrılmasına izin verecek olan Aston Villa'nın 'la da temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlıların scout ekibi de 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü için İngiliz ekibinden gelecek olan haberi bekliyor.

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