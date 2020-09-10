10 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Mehmet Ekşi ile umarım uzun yıllar çalışırız

Başkan Çebi açıkladı! Mehmet Ekşi ile umarım uzun yıllar çalışırız
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi "Mehmet Ekşi ile umarım uzun yıllar çalışırız" dedi.

Başkanı , düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. İşte Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar....

"Sayın Mehmet Ekşi hocamız bizim kaptanımız, değerli futbolcumuz... Kendisiyle bir yola çıktık, umarım uzun yıllar birlikte olacağız.

Ekonomik olarak sıkıntılar büyük ve büyümeye devam ediyor. Bunun önüne geçilebilecek tek yol, öz kaynaklardan ve altyapılarımızdan sağlayabileceğimiz futbolcu miktarını ne kadar çoğaltabilirsek, satışlarından gelecek gelirlerden faydalanmak artık elzem olmuştur.

Kampanya başladığı andan beri, göreve geldiğimiz andan beri tamamen özümüze dönmemiz gerektiğini, dolayısıyla altyapımızın da artık önem arz ettiğini, Türk futbolunun da sıkıntılı bir dönemde olduğunu zaman zaman belirtiyorum".

Mehmet Ekşi kimdir?

Mehmet Ekşi 1 Nisan 1953 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mehmet Ekşi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta uzun süre başarıyla görev yapan eski millî futbolcudur. Elazığspor'da oynarken Trabzonspor'lu yetkililerin dikkatini çekmiş ve 1977-78 sezonunda Trabzonspor'a transfer olmuştur. Bordo-Mavili takımın 1978-79'da şampiyon olan kadrosunda yer almıştır. 1979-80 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştur. Mehmet Ekşi, ağırbaşlı, az konuşan, öz söyleyen karakter yapısıyla takım arkadaşları arasında saygı uyandırmış ve yöneticiler tarafından takım kaptanlığına getirilmiştir. Defansta ve orta sahada, bilhassa hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekmiştir. Beşiktaş formasıyla 189 maç oynadı ve 25 gol atmıştır. 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe ile yapılan Türkiye Kupası çeyrek final maçında çift sarı kartlı çıktığından, bu hem Beşiktaş'ın kupadan elenmesine neden olmuş hem de onun futbol hayatına büyük bir darbe vurmuştur. 1983-84 sezonunda Karagümrük'e kiralanmıştır. 1984-85 sezonunda Antalyaspor'a transfer olmuştur. Antalyaspor 2. lige düşünce 1986'da Konyaspor'a transfer olmuştur. 1986-87 sezonunda Silivrispor'da oynadıktan sonra 1988 yılında futbolu bıraktı. Teknik direktörlük kariyerine Feriköyspor'da başlayan Mehmet Ekşi, Konyaspor, Elazığspor, Nişantaşıspor, Rizespor, Kırıkkalespor, Kocaelispor, Maltepespor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Mehmet Ekşi, 2002-2009 yılları arasında Beşiktaş'ta altyapı kordinatörü olarak çalıştı.

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