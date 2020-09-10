Adem Ljajic'e Genoa kancası
Siyah beyazlıların yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği oyunculardan biri olan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı.
Siyah beyazlıların yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği oyunculardan biri olan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı. İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken; Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ve Sırp yıldızın da Serie A'ya dönebileceği kaydedildi. Genoa teknik direktörü Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi. Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama