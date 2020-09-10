10 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'e Genoa kancası

Adem Ljajic'e Genoa kancası
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.09.2020

Siyah beyazlıların yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği oyunculardan biri olan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı.

Siyah beyazlıların yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği oyunculardan biri olan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı. İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken; Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ve Sırp yıldızın da Serie A'ya dönebileceği kaydedildi. Genoa teknik direktörü Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi. Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi'den transfer çıkışı! İstesem yarın 10 transfer yaparım Çebi'den transfer çıkışı! "İstesem yarın 10 transfer yaparım"
Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Beşiktaş'tan Diego Costa bombası!
Beşiktaş - Gökhan Töre görüşmesi sona erdi! Beşiktaş - Gökhan Töre görüşmesi sona erdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör