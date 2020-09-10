10 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Aboubakar’a ‘temiz’ kağıdı

Aboubakar’a ‘temiz’ kağıdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri, yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri, yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden sorunsuz geçerse Beşiktaş'a transfer olacak.

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