Aboubakar’a ‘temiz’ kağıdı

Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri, yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri, yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden sorunsuz geçerse Beşiktaş'a transfer olacak.

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