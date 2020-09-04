Sağ beke Sangare!

Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Antalya Başkanı’yla masaya oturuyor. Kara Kartal, para+takas teklif edecek

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transfer yapacaklarını söylediği üç mevkiden biri olan sağ bek için rota Nazım Sangare'ye çevrildi... Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'nin transferi için kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir araya gelecek. F.Bahçe ile de adı anılan 26 yaşındaki defans oyuncusu Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı-beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor.

GÜNEY EKİBİ NAKİT İSTİYOR

Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı. Deneyimli futbolcunun transferi konusunda iki kulüp yöneticilerinin olumlu geçen ilk görüşmesinin ardından iki kulüp başkanının önümüzdeki hafta yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, Sangare için Güney ekibine para+takas teklifini sunacağı öğrenildi. Antalyaspor'un ise sadece nakit bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden bu transferin en geç 1 hafta içinde bitirilmesini istedi.

ALMANYA'DAN GELDİ

Antalyaspor'a 2017'de Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück'ten 250 bin dolara transfer edilen Nazım Sangare, performansıyla milli takıma kadar yükseldi. Milli futbolcu, 2019-20 sezonunda 23 maçta 1 gol atıp, 1 gol pası verdi. Sangare, akan oyunda 16 isabetli orta, 29 şut pası ve 25 çalımla hücuma katkı sağlarken, yüzde 82 top kapma oranı ve 58 pas arası ile başarılı bir sezon geçirdi.

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