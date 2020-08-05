05 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Nicolai Jorgensen Beşiktaş'ın kapısından döndü! Alınan karar sonrası...

Transferi kapıdan döndü! Alınan karar sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

, Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin sonrasında forvet arayışlarına başlamıştı. Siyah-beyazlılar bu kapsamda gündemine Feyenoord'dan 'i alsa da, Kartal bu transferde geri adım attı. İşte detaylar...

, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyordu.

Bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Öyle ki siyah beyazlılar, oyuncu ve kulübüyle bir dizi görüşme gerçekleştiriyordu.

Beşiktaş'tan iki isime ret!

TRANSFER YATTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü. Akdarılan bilgilere kararın ardından Beşiktaşlı kurmaylar Danimarkalı golcüyü kadrosuna katmaktan vazgeçti ve ülkelerine döndü.

PAHALI GELDİ

Beşiktaş'ın Jorgensen ile anlaşmayı planladığı miktar, şu anki limini hayli zorluyor ve bu sebeple siyah beyazlılar, maliyet ve konusunda yeniden çalışma yapacak. (Fotomaç)

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