Nicolai Jorgensen Beşiktaş'ın kapısından döndü! Alınan karar sonrası...
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin sonrasında forvet arayışlarına başlamıştı. Siyah-beyazlılar bu kapsamda gündemine Feyenoord'dan Nicolai Jorgensen'i alsa da, Kartal bu transferde geri adım attı. İşte detaylar...
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyordu.
Bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Öyle ki siyah beyazlılar, oyuncu ve kulübüyle bir dizi görüşme gerçekleştiriyordu.
TRANSFER YATTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü. Akdarılan bilgilere kararın ardından Beşiktaşlı kurmaylar Danimarkalı golcüyü kadrosuna katmaktan vazgeçti ve ülkelerine döndü.
PAHALI GELDİ
Beşiktaş'ın Jorgensen ile anlaşmayı planladığı miktar, şu anki limini hayli zorluyor ve bu sebeple siyah beyazlılar, maliyet ve transfer konusunda yeniden çalışma yapacak. (Fotomaç)
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