Beşiktaş'tan santrfor harekatı! Burak Yılmaz'ın yerine 4 aday

Burak Yılmaz'ın yerini kaliteli bir forvetle doldurmak isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic için tüm şartları zorlayacak. Listedeki diğer isimler Pukki, Lukic ve Papiss Cisse...

Beşiktaş'ta, limitlerinin açıklaması ile birlikte transfer harekatı hız kazanırken, yönetim ilk olarak takımın yeni golcüsünün işini bitirmek istiyor. Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında ünlü forvet Mario Mandzukic yer alıyor.



Beşiktaş'ın hazırladığı "transfer teklifi sistemi" çerçevesinde ilk teklif Mario Mandzukic için hazırlandı. En son Al Duhail'de forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Hırvat golcünün menajerine gönderilmek için hazırlanan ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin imzasını bekleyen teklif şöyle...



*İki yılda ödenmek üzere 1.5 milyon euro imza parası. 1.5 milyon euro yıllık ücret. 2 milyon 250 bin euro maaş.

*Şampıyonlar Ligi'ne kalınması durumunda; ilk yıl için geçerli olmak üzere 1 milyon euro ekstra imza parası. Ayrıca 1 milyon euro da ekstra maaş.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her puan bir karşılığında 50 bin euro. Ayrıca üst tura çıkma karşılığında 150 bin euro ekstra prim. Her turda yine 150 bin euro ekstra prim.



*Gruplara kalınamaması halinde Mandzukic'e sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı verilecek. O tarihe kadar kendisine ödenecek olan aylık 300 bin euro olacak.



Yani Mandzukic, Beşiktaş'ı gruplara taşırsa 4 milyon 250 bin euro artı olarak, üst tura çıkarırsa da ortalama 500 bin euro daha kazanabilecek.



Siyah-beyazlıların liste başındaki forveti Mandzukic, 497 maçlık profesyonel kulüp kariyerinde rakip fileleri tam 197 kez havalandırdı. 84 de asist yapan Hırvat santrfor, toplamda 281 gole direkt olarak katkı sağladı.

LUKIC'E RESMİ TEKLİF YOK

Siyah-beyazlı kulübün adının geçmesi bile, Nenad Lukic transferinde fiyat artırmaya yetti. Daha önce Lukic'in bonservisi için 300 bin euro ödemeye hazırlanan Macar ekibi Ferençvaroş'un bir anda rakam 1 milyon euro'ya çıkınca şok oldu ve geri adım attı. Oyuncunun menajeri Papp'ın, "İki yönetim arasındaki görüşmeler bizim dışımızda gelişiyor. Ancak Lukic için daha fazlasını ödeyecek takımlar var" sözleri dikkat çekti.







FİNLİ GOLCÜ PUKKI EL YAKIYOR!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Teemu Pukki'nin rakamı yüksek bulundu. Pukki geçen sezon Norwich'te 1 milyon 250 bin sterline oynadı. Finli golcü İngiliz ekibinde kalmayı tercih ederse, gelecek sezon maaşında yüzde 50 kesinti olacağı için 625 bin sterlin alacak. Burnley ve West Brom'un da listesinde yer alan Pukki'ye iki Premier Lig ekibi de haftada 50 bin sterlin'lik sözleşme önerdi. Beşiktaş'ın yılda 2 milyon sterlin teklif etmesi durumunda geleceği belirtildi. Siyah-beyazlıların Pukki'nin menajeri Turunen'le bir görüşme yaptığı ancak herhangi bir teklif sunmadığı, iki tarafın karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.







PAPISS CISSE'DE SON RAKİP FENERBAHÇE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Cisse için girişimlerine devam ederken, tecrübeli yıldız için F.Bahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Senegalli golcüyü cezbeden en önemli faktör. Transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için son teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerilecek.

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