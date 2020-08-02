02 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine Martin Linnes

Gökhan yerine Linnes
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Beşiktaş'ta 'ün Fenerbahçe'ye gitme ihtimaline karşı sağ bek arayışları başladı. Arjantin'den iki genç sağ bek için görüşmeler devam ederken, gündeme Galatasaray'dan Martin Linnes geldi.

Siyah-beyazlılarda savunmaya yapılacak takviyelerle ilgili çalışmalar sürüyor. Tecrübeli oyuncu ile yapılan görüşmeler menajer engeline takılırken; 35 yaşındaki milli oyuncu eski takımı F.Bahçe'ye dönmeye yaklaştı. ise yabancı sınırıyla ilgili alınan karar sonrasında Gönül konusunda ısrar edilmemesini istedi. Sergen'in aldığı bu karar sonrasında yönetim sağ bek alternatifleri üzerinde çalışmalara başladı. Arjantin'den iki genç sağ bek için görüşmeler devam ederken, gündeme G.Saray'dan Martin Linnes geldi. G.Saray'dan önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Linnes konusunda birkaç görüşme yapılması kararı alındı.
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