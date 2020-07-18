Victor Ruiz eleştirilere cevap verdi! "Pandemi öncesi..."
Beşiktaş'la olan sözleşmesini alacaklarını öne sürerek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, yazılı bir açıklama yaptı. İspanyol stoper, pandemi öncesi de 4 ay maaş alamadığını söyledi.
Süper Lig'in bitimine 2 maç kala Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Victor Ruiz, kendisine gelen tepkiler sonrası açıklama yayınladı.
İspanyol futbolcu, menajerlik şirketi Magic Players üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"PANDEMİ ÖNCESİ 4 AYDAN FAZLADIR MAAŞ ALAMADIM"
Beşiktaş'la sözleşmemi feshetme kararı aldım çünkü kulüp, sözleşme imzaladığımız ilk günden beri sözleşme yükümlülüklerini erteledi. Pandemi öncesi 4 aydan fazla süredir maaş alamadım.
"ÇÖZÜM İÇİN UĞRAŞTIK AMA SONUÇ ALINAMADI"
Her gün antrenman yaparak, her maçta en üst seviyede oynamak için Beşiktaş'ta kalmıştım. Temsilcilerim kulübe pek çok kez çözüm amacıyla yaklaştı ama çözüm bulunamadı. Ben Beşiktaş taraftarlarına sevgisi ve desteği için minnettarım ve teşekkür ederim. Keşke planladığım gibi bitirebilseydim ama hayat ve iş her zaman planladığı gibi gitmiyor.
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