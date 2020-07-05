05 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Welinton ısrarı

Welinton ısrarı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ta , savunmaya mutlak bir takviye yapılmasını istedi. Deneyimli teknik adamın listenin 1 numarasında ise eski öğrencisi Aytemiz Alanyasporlu Welinton yer alıyor.

Hem geriden oyun kurma özelliği olan hem de hızıyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncuyu takımında görmek isteyen , yönetime bu isteğini bildirdi. yönetimi de Brezilyalı oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Beşiktaş'ı düşündüren konu ise, Welinton'un Aytemiz ile 2023'e kadar olan sözleşmesi. Yönetimin bonservis bedeli olarak temsilcisine 850 bin euro önereceği öğrenildi. Welinton'un Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakması, görüşmelerde siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

Alanyaspor'da 3'üncü sezonunu geçiren Welinton, 79 maça çıkarken bu maçlarda 8 de gol attı.

(Fotomaç)

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