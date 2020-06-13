Beşiktaş kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etti! Ersin Destanoğlu kimdir?

Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçında kaleye kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu arasından Ersin'e şans vermeyi tercih etti. Ersin Destanoğlu bu akşam Beşiktaş'ın kalesini koruyacak. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir?

Corona virüs salgını için verilen arada Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Antalyaspor karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı. Uzun süredir kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de tercihini genç Ersin'den yana kullandı.

Genç eldiven, bu akşam iyi bir performans sergilemesi halinde sezonun geri kalanında Beşiktaş kalesini koruyacak.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, henüz A Takım ile maça çıkmadı. Bu akşam oynanacak olan Antalyaspor maçında Beşiktaş'ın kalesini koruyacak olan 2001 doğumlu Ersin'in 1.95 boyu bulunuyor. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in piyasa değeri ise 50 bin euro.

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