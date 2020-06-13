13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etti! Ersin Destanoğlu kimdir?

Beşiktaş kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Karius ile yollarını ayıran 'ta, maçında kaleye kimin geçeceği merak konusu olmuştu. , Antalyaspor maçında Utku Yuvakuran ve arasından Ersin'e şans vermeyi tercih etti. Ersin Destanoğlu bu akşam Beşiktaş'ın kalesini koruyacak. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir?

Corona virüs salgını için verilen arada Loris Karius ile yollarını ayıran , karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı. Uzun süredir kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Teknik direktör , ilk 11'de tercihini genç Ersin'den yana kullandı.

Genç eldiven, bu akşam iyi bir performans sergilemesi halinde sezonun geri kalanında Beşiktaş kalesini koruyacak.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki , henüz A Takım ile maça çıkmadı. Bu akşam oynanacak olan Antalyaspor maçında Beşiktaş'ın kalesini koruyacak olan 2001 doğumlu Ersin'in 1.95 boyu bulunuyor. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in piyasa değeri ise 50 bin euro.

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