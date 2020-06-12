12 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş bağış kampanyası düzenledi! Beşiktaş yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

Beşiktaş yardım kampanyasına nasıl destek olunur?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Zor dönemlerden geçen , normal şartlarda 19 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikle bağış kampanyasını açıklayacaktı. Ancak corona virüsü salgını sebebiyle lansman ertelenmişti. Beşiktaş bugün merakla beklenen o lansmanı gerçekleştirdi. Oldukça beğenilen bir video ile kampanya tanıtıldı. Beşiktaş Başkanı basın açıklamasında bulundu. Peki, Beşiktaş yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Ahmet Nur Çebi Caner Erkin ve için ne dedi? İşte detaylar

Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönem yaşayan , son çıkış yolu olarak bağış kampanyası düzenleme kararı almıştı. Mart ayında bir lansman düzenlenerek kampanya tanıtılacaktı. Ancak corona virüsü salgını lansmanın ileri bir tarihe ertelenmesine sebep oldu. Bugün bağış kampanyasının lansmanı yapıldı. Kulüp başlanı basın toplantısı düzenledi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU NE KADAR?

Beşiktaş'ın 2020 yılı içerisinde açıklanan borcu 3 milyar TL'nin üzerindedir. Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde borcun 3.3 milyarı bulduğunu belirterek, yeni gelir kalemleri yaratılmadığı halde bu borcu 1 yıl sonunda 4 milyarı bulacağını dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN YARDIM KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN GÖKHAN VE CANER AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi düzenlenen lansmanda, "Gökhan ve Caner konusunda önümüzde daha çok zaman var. Son 8 maça konsantre olmak istediklerini söylediler. için önümüzde daha 2 ay var." ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın bağış kampanyası videosu! haberin devamı

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